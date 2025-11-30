الناخبون السويسريون يقررون اليوم ما إذا كان يتعين على النساء أداء الخدمة الوطنية بالجيش

يدلى الناخبون السويسريون، بأصواتهم لتقرير ما إذا كان يتعين على النساء، مثل الرجال، أداء الخدمة الوطنية في الجيش وفرق الحماية المدنية أو في أشكال أخرى.

ويأمل أنصار "مبادرة الخدمة المدنية" في الاستفتاء الذي ينتهى اليوم الأحد أن تعزز المبادرة التماسك الاجتماعي من خلال إضافة وظائف في مجالات مثل الحماية البيئة والأمن الغذائي ورعاية كبار السن.ويعارض البرلمان، بأغلبية ساحقة الفكرة، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى الأسباب المتعلقة بالتكلفة والمخاوف من أن يؤدي ذلك إلى شل الاقتصاد من خلال إخراج عشرات الآلاف من صغار السن من القوة العاملة.

وعلى الرغم من أن الاستطلاعات الأولية أظهرت منافسة قوية بين الرأيين، فإن استطلاع أحدث أظهر أن المبادرة في طريقها إلى الإخفاق.

ويقدم هذا التصويت دلالة على كيفية نظر الشعب الأوروبي للخدمة الوطنية الإلزامية، في الوقت الذي يشعر فيه بالقلق بشأن التداعيات المحتملة للحرب الروسية في أوكرانيا واضطرابات أخرى محتملة.