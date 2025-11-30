وزيرا العدل والتخطيط يشهدان تخريج دفعة جديدة من كوادر الجهات القضائية ببرنامج قيادة التغيير

شهد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حفل تخريج 35 من القاضيات والقضاة وعضوات وأعضاء الجهات والهيئات القضائية المشاركين في برنامج "قيادة التغيّر في المنظمات الديناميكية"، أحد برامج مشروع الحوكمة القضائية.

ونُظم البرنامج بالتعاون بين كلية الأعمال وكلية الشئون الدولية والسياسة العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، بهدف تطوير قدرات الكوادر القضائية في مجالات القيادة وإدارة التغيير وتعزيز مبادئ الحوكمة.

وخلال كلمته، رحّب وزير العدل بالحضور، مثمناً الجهود المبذولة في إعداد دفعة جديدة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية في برنامج متخصص يجسد ثمرة التعاون بين وزارة العدل والمعهد القومي للحوكمة والجامعة الأمريكية. وأكد أن الدولة المصرية، بتوجيهات الرئيس السيسي، تولي اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة العدالة، إيماناً بأن العدل هو الركن الأوثق لاستقرار المجتمع.

وأشار فنجري إلى أن البرنامج يمثل مرحلة مهمة في البناء العلمي والمهني لقضاة المستقبل، بما يؤهلهم للقيادة ويدعم قدراتهم على فهم البنية المؤسسية وإدارة التغيير في بيئات عمل ديناميكية تتطلب التحليل والاستشراف.

وفي ختام كلمته، قدّم وزير العدل التهنئة للخريجين، موجهاً الشكر لوزارة التخطيط والمعهد القومي للحوكمة والجامعة الأمريكية على الشراكة المثمرة، ومتمنياً للجميع دوام التوفيق بما يعزز منظومة العدالة ويرتقي بالوطن.

يُذكر أن البرنامج يأتي ضمن مشروع دعم وتعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة بالمنظومة القضائية، المنبثق عن بروتوكول التعاون بين وزارتي العدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والذي وُقّع عام 2022 بمقر رئاسة مجلس الوزراء.