البرلمان الأوروبي يستثني الكتب من قانون حماية الغابات دعما للثقافة

أعرب الاتحاد الأوروبي لدور النشر (FEP) عن ترحيبه بتبني البرلمان الأوروبي التعديل الذي أقر بإزالة جميع المنتجات المطبوعة، بما فيها الكتب والصحف والمجلات، من نطاق لائحة مكافحة إزالة الغابات.

وأشار القرار الأخير للبرلمان الأوروبي إلى أهمية مراعاة خصوصية المنتجات المطبوعة مثل الكتب والصحف والمجلات عند صياغة القوانين البيئية. فهذه المنتجات لا تشكل تهديدًا مباشرًا للغابات، إذ يتم تصنيعها غالبًا من ورق معتمد، أو معاد تدويره جزئيًا، أو من مصادر غابات مستدامة، مما يجعل إدراجها في لائحة مكافحة إزالة الغابات غير ضروري بيئيًا.

كما تتسم سلاسل إنتاج وتوزيع الكتب بالتعقيد، ما يجعل توفير المعلومات المطلوبة وتنفيذ الإجراءات القانونية عبئًا إداريًا كبيرًا على الناشرين، وكان القانون سيؤدي إلى منع ملايين النسخ من دخول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تعريضها للتلف، ما يتناقض مع الهدف الأصلي للقانون، ومن ثمّ فإن هذا القرار يحمي أيضًا المكتبات والبحث العلمي، حيث كان منع استيراد الكتب والمجلات من الخارج سيحد من الوصول إلى المحتوى العلمي والثقافي الضروري.

وقالت رئيسة الاتحاد الأوروبي لدور النشر، سونيا دراجا: "كان اقتراح المفوضية الأخير لتبسيط لائحة الاتحاد الأوروبي لمكافحة إزالة الغابات خطوة مرحب بها في الاتجاه الصحيح، لكنه لم يأخذ في الاعتبار الخصوصية والتعقيد في سلاسل إنتاج وتوزيع المنتجات المطبوعة"، وأضافت: "فالكتب تقع في نهاية سلسلة التوريد بحيث أن متطلبات المعلومات والعبء الإداري سيكونان غير متناسبين بشكل كبير".

وتابعت "دراجا": "كان ملايين الكتب معرضين للدمار إذا تم تطبيق اللائحة، لأنها كانت تمنع استيرادها إلى الاتحاد الأوروبي، وهو نتيجة كارثية تتناقض مع الهدف الأساسي للقانون الذي يسعى لحماية الغابات العالمية. كما أن عددًا أكبر من الكتب والمجلات كان سيتم منعها من دخول الاتحاد الأوروبي، مما يحد بشكل كبير من قدرة المكتبات على الحصول على المحتوى من خارج الاتحاد الأوروبي، وهو ما سيؤثر سلبًا على العلوم والبحث العلمي في أوروبا".

وأكدت "دراجا" أن الكتب بالفعل مستدامة، إذ يتم إنتاجها عادة من مصادر معتمدة، أو معاد تدويرها جزئيًا، أو مُدارة بطريقة مستدامة، وهي مصادر للمحتوى والمعلومات ويجب ألا تُعامل كبضائع، وبالتالي فإن إدراجها ضمن لائحة مكافحة إزالة الغابات يضيف إجراءات بيروقراطية دون تحقيق أي فائدة بيئية ملموسة.

ودعا الاتحاد الأوروبي لدور النشر المشرعين إلى دعم هذا الإلغاء والحفاظ عليه.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي لدور النشر هو جمعية مستقلة وغير تجارية تضم جمعيات الناشرين في أوروبا، ويمثل 31 جمعية وطنية للناشرين للكتب والمجلات العلمية والمواد التعليمية بجميع أشكالها، ويعكس صوت غالبية الناشرين في أوروبا.