17 شركة مصرية تشارك في معرض ليبيا للصحة وتوقيع عقود تصدير

شهدت الدورة السابعة عشرة من معرض ليبيا للصحة حضورا لافتا للجانب المصري، حيث شاركت 17 شركة متخصصة في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، في خطوة تعكس توسع الشركات المصرية داخل السوق الليبية خلال الفترة الأخيرة.

وجرى افتتاح الجناح المصري بحضور عدد من كبار المسئولين الليبيين، من بينهم الفيتوري عيسى بن رمضان، مدير المركز الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والمستشارة بالمجلس الرئاسي، هند شوبار، وأحمد عبد الله بادي، مدير إدارة الإعلام بوزارة الصحة، إلى جانب هشام البري نائب رئيس البعثة ومسئول فريق أول بمنظمة الصحة العالمية، ومحمود الفطيسي مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، فضلًا عن حضور عبدالله جويد مدير مركز مصراتة للأورام، وحمزة جمعة يحيى مدير مركز سبها للأورام.

وبحسب شركة إكسبو كونسالتنت العالمية، المنظمة للجناح المصري بالتنسيق مع المجلس التصديري للأدوية والمستلزمات الطبية، فإن نحو 90% من الشركات المصرية المشاركة نجحت في إبرام تعاقدات مع وكلاء وموزعين داخل ليبيا، ما يعكس قوة الطلب في السوق الليبية التي تعد من أكثر الأسواق الواعدة لمنتجات الدواء والمستلزمات الطبية المصرية.

وتأتي المشاركة المصرية هذا العام في ظل توسع ملحوظ في نشاط التصدير الطبي، ورغبة الشركات في تعزيز وجودها داخل ليبيا باعتبارها سوق قريب، وتجمعها بمصر روابط اقتصادية وتجارية متنامية.