متحدث حماة الوطن: المشهد الانتخابي يحتاج لمزيد من الضبط لإصلاح مخالفات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

أكد المتحدث الرسمي لحزب حماة الوطن، عمرو سليمان، حاجة المشهد الانتخابي في مصر إلى المزيد من الضبط والتكاتف لإصلاح ما شابه المرحلة الأولى من مخالفات، قائلاً: "الموقف حاليًا يشهد ارتباكًا كبيرًا، لأننا لا نزال ننتظر أحكام محكمة النقض في عدد من الطعون المقدمة لها".

وأضاف سليمان لـ"الشروق"، أنه بجانب القرارات الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات والمحكمة الإدارية العليان التي أدت إلى إلغاء 49 دائرة انتخابية بالمرحلة الأولى، فإن مصير الدوائر المتبقية من المرحلة الأولى البالغ عددها 70 دائرة، قد يطولها ذات المصير.

وتابع: "نحن نرفض الدعوات التي تنادي بإلغاء المرحلة الأولى بأكملها، وذلك لأنها تمثل تعديًا على استقلال القضاء المصري، إضافة إلى كونها تسبق صدور الأحكام".

ودعا سليمان كافة الأحزاب والقوى السياسية المصرية إلى التكاتف من إجل إخراج مشهد انتخابي يتناسب يتناسب مع رؤية القيادة السياسية، مردفًا: "الرئيس السيسي في بيانه، الصادر مؤخرًا بشأن مخالفات بعض الدوائر في المرحلة الأولى، أكد أهمية ممارسة المواطن المصري لحقه الدستوري بإرادة حرة".

وأشار سليمان إلى أنه حتى الآن لا يمكن التأكد من فوز أي مرشحين بالمرحلة الأولى خاصة من مرشحي الحزب، مستطردًا: "ننتظر نتائج جميع الطعون حتى نستطيع الإعلان عن من حقق الفوز ومن ستشهد دائرته إعادة الانتخابات بالكامل".

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت بقبول 29 طعنًا على نتيجة 29 دائرة انتخابية بمحافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وإلغار قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن إعلان نتيجتها.