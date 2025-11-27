إخماد حريق بمحل بشارع بمنطقة كليوباترا في الإسكندرية

سيطرت سيارتان تابعتان لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، مساء الأربعاء، على نيران حريق نشب في محل تجاري بالطابق الأرضي من عقار كائن في شارع بورسعيد بمنطقة كيلو باترا، دون ورود أنباء عن وقوع خسائر بشرية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بوصول إشارة من إدارة شرطة النجدة حول بلاغ من الأهالي بنشوب حريق في أحد المحال التجارية الكائنة ضمن نطاق حي شرق.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، تم فصل المرافق عن العقار والسيطرة على الحريق بإخماد النيران وتبريد آثارها لمنع امتدادها إلى باقي طوابق العقار، وجرى فرض سياج أمني في محيط الحريق حرصًا على سلامة المارة.

ووفقًا لمصدر أمني، فقد عزت المعاينة والفحص المبدئي أسباب نشوب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ عرضه على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.