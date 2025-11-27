يعقد الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، مؤتمرًا صحفيًا اليوم إلى جانب قائد الفريق محمود حسن تريزيجيه، للحديث عن مواجهة الجيش الملكي المغربي المقررة غدًا الجمعة، وذلك ضمن استعدادات الفريق للمباراة المرتقبة.

وفي السياق ذاته، يُعقد اليوم الاجتماع الفني الخاص باللقاء، لمراجعة كل التفاصيل التنظيمية المتعلقة بالمواجهة، بما يشمل تحديد زي الفريقين والترتيبات اللوجستية والتعليمات الفنية والإدارية.

وضمّت بعثة الأهلي إلى المغرب 22 لاعبًا هم:

مصطفى شوبير – محمد سيحا،

ياسين مرعي – أحمد رمضان بيكهام – ياسر إبراهيم – محمد شكري – أشرف داري – كريم فؤاد – محمد هاني – أحمد نبيل كوكا،

محمد علي بن رمضان – محمود حسن تريزيجيه – أحمد رضا – محمد مجدي أفشة – إمام عاشور – أليو ديانج – أحمد سيد زيزو – مروان عطية،

محمد شريف – أشرف بن شرقي – طاهر محمد طاهر – حمزة عبد الكريم.

ويغيب عن رحلة المغرب كل من: محمد الشناوي، حسين الشحات، مصطفى العش، محمد عبد الله، أحمد عبد القادر بسبب الإصابة، إلى جانب جرديشار الموقوف.