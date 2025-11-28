سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ارتفعت، الجمعة، حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي إلى 11 شهيدا، بينهم نساء وأطفال، وفق ما أفادت به قناة الإخبارية السورية الرسمية.

وقالت القناة إن عدد الشهداء "ارتفع إلى 10 شهداء بينهم نساء وأطفال، فيما لا يزال آخرون عالقين تحت الأنقاض"، قبل أن تعلن لاحقا "وصول شهيدة إلى مشفى المواساة في دمشق"، لترتفع الحصيلة إلى 11 شهيدا.

وأضافت أن المستشفيات استقبلت 11 جريحا، بينهم "امرأة وطفلة بحالات متوسطة إلى شديدة"، جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف البلدة فجرا.

وأشارت القناة إلى أن طيران الاحتلال الإسرائيلي "يحلق بكثافة في أجواء المنطقة"، وسط حالة توتر واسعة.

وجاءت هذه التطورات بعد تصدي الأهالي في بلدة بيت جن لدورية عسكرية إسرائيلية توغلت في البلدة وانسحبت لاحقا.

وقالت قناة الإخبارية السورية، في وقت سابق، إن القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي جاء "عقب محاصرة الأهالي للدورية الإسرائيلية والاشتباك معها".

وتقع بلدة بيت جن على سفوح جبل الشيخ وعلى بعد حوالي 10 كيلومترات فقط من الحدود الفاصلة مع الجولان المحتل وإسرائيل، وتعرضت بشكل متكرر لعمليات عسكرية إسرائيلية متنوعة تشمل القصف الجوي والمدفعي والتوغل البري المؤقت.

ورغم أن الحكومة السورية لم تشكل أي تهديد لتل أبيب، يتوغل الجيش الإسرائيلي مرارا داخل البلد العربي، ويشن غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش.