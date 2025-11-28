سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عبر مستوطنون إسرائيليون الحدود إلى سوريا من موقعين منفصلين قرب الجولان المحتل، الخميس، في محاولة لإنشاء مستوطنة داخل الأراضي السورية.





وينتمي المستوطنون، وفق تقارير صحفية إسرائيلية، إلى مجموعة تطلق على نفسها اسم "رواد باشان".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه احتجز 13 إسرائيليا دخلوا الأراضي السورية من مرتفعات الجولان، بعد "خرقهم للحدود في موقعين منفصلين".



وأوضح بيان الجيش أنه "عند تلقي بلاغات عن الخرق، استجابت قوات الجيش وحددت مكان الإسرائيليين، مما أدى إلى اشتباك قصير قبل اعتقال 8 أفراد وإعادتهم إلى إسرائيل".

وتم تسليم المشتبه بهم إلى الشرطة الإسرائيلية للتحقيق معهم، وفق بيان الجيش.

وفي هذه الواقعة، أتلف المشتبه بهم سياجا حدوديا أثناء تسللهم، وأفادت إذاعة الجيش أنهم استخدموا مناشير لقطع ثقوب في السياج.



كما ألقي القبض على 5 مشتبه بهم آخرين في موقع الخرق الآخر قرب جبل الشيخ، حسب الجيش الإسرائيلي.

وأصدرت الشرطة الإسرائيلية بيانا تقول فيه إن "عبور الحدود إلى سوريا أو لبنان جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات".

وفي أغسطس الماضي، اخترقت المجموعة ذاتها الحدود إلى سوريا، محاولة وضع حجر أساس لإنشاء مستوطنة على الأراضي السورية.