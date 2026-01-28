ائتلاف السوداني: العراق يتطلع إلى تشكيل حكومة وطنية جامعة تحفظ أمنه واستقراره

أكد ائتلاف الإعمار والتنمية في البرلمان العراقي بزعامة رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن الشعب العراقي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة يتطلع إلى حكومة وطنية جامعة تمثل إرادته وتحفظ أمنه واستقراره، وتحقق تطلعاته وتصون سيادة البلاد وتنفتح على التكامل الإيجابي مع المجتمع الدولي.

وذكر بيان لائتلاف الإعمار والتنمية، وُزع مساء اليوم أن "ائتلاف الإعمار والتنمية، بصفته جزءاً من الإطار التنسيقي والكتلة النيابية الأكثر عدداً وهو صاحب الاستحقاق الدستوري في تشكيل الحكومة يؤكد مسؤوليته في ترشيح من يراه قادراً ومؤهلاً على مواجهة التحديات ومعالجة الأزمات".

وشدد الائتلاف، على "أن تشكيل الحكومة شأن عراقي وطني، ينبثق من إرادة الشعب التي عبّرت عنها الانتخابات الحرة والنزيهة، بما يضمن تمثيل تطلعات المواطنين وخدمة أولوياتهم في الأمن والاستقرار والتنمية والخدمات، وضرورة مواصلة عملية التشكيل بما يفضي إلى نتيجة شاملة تراعي مصالح جميع العراقيين، لما لذلك من أهمية لمستقبل العراق والمنطقة".

كما أكد البيان، "الإيمان بضرورة إقامة علاقات إيجابية ومتوازنة مع الدول الصديقة والحليفة، ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، على أساس الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية، والمسارات الدستورية، ومخرجات العملية الديمقراطية".

ولم يعلن الإطار التنسيقي الشيعي موقفه الرسمي بعد عقد اجتماع له اليوم في مكتب نوري المالكي بشأن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفض ترشيح نوري المالكي لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة رغم أن غالبية قوى الإطار أعلنت رفضها لهذا الموقف في بيانات منفصلة.