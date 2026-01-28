سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اختتمت اليوم، الأربعاء بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم في مدينة السادس من أكتوبر، مرحلة "التصفية" بمشروع تنمية المواهب "Talent Development Schemes"، بالتعاون بين الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم.

وحضر هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الختامي لمرحلة التصفية، تمهيدًا لاختيار العناصر المشاركة بالمرحلة النهائية، كما تواجد حمادة الشربيني ووليد درويش عضوا مجلس إدارة الاتحاد.

وبدأ المشروع بالمرحلة الأولى، التي شملت زيارة جميع محافظات مصر، لاختيار أبرز المواهب من مواليد 2011، بينما أقيمت مرحلة التصفية خلال الأسبوع الحالي.

واختتمت تصفيات الناشئات أمس، الثلاثاء، قبل ختام تصفيات الناشئين اليوم.

وأشرف على مرحلة التصفية، هاري فارلي، لابان سكوت وروي بيترز مكتشفا المواهب بالاتحاد الدولي "فيفا"، إلى جانب أحمد الجوهري، مدير المشروع، وعاطف عطية، المنسق العام.

ويهدف مشروع "TDS" إلى اكتشاف الموهوبين بتلك المرحلة السنية، وتجهيزهم فنيًا، صحيًا وبدنيًا برعاية الاتحاد المصري لكرة القدم.