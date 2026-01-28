أنصار المالكي يتظاهرون لدعم ترشحه لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

خرجت مجموعات من أنصار المرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة نوري المالكي، مساء اليوم الأربعاء، في مظاهرة شعبية عند إحدى بوابات المنطقة الخضراء الحكومية قبالة الجسر المعلق في حي الكرادة ببغداد لدعم ترشيحه لولاية ثالثة.

وذكر شهود عيان، أن تلك المجموعات من أنصار نوري المالكي خرجت مساء اليوم في مظاهرة شعبية حاملين أعلام العراق وصوراً للمالكي وهم يهتفون بشعارات: "الله الله أكبر أمريكا الشيطان الأكبر" للتنديد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي رفض فيه ترشيح نوري المالكي لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقام عددٌ من المتظاهرين بحرق صورٍ للرئيس الأمريكي وعلم أمريكا، حسب شهود العيان.

وأحاطت القوات الأمنية المتظاهرين وأغلقت مدخل المنطقة الخضراء عند الجسر المعلق في حي الكرادة ببغداد.

وكان المالكي، قد رفض في وقت سابق من اليوم الأربعاء تصريح الرئيس ترامب.