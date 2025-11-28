الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا ويصيب طفلة جنوبي غزة

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، فلسطينيا وأصاب طفلة، بقصف وإطلاق نار استهدفا جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع سلسة غارات وعمليات إطلاق نار طالت مناطق متفرقة بالقطاع.

وقالت مصادر طبية للأناضول، إن "جثمان المواطن عبد الله حماد وصل إلى مستشفى ناصر، إثر استهدافه من مسيرة إسرائيلية في منطقة رميضة ببني سهيلا شرقي خان يونس".

وأفاد مراسل الأناضول، أن المنطقة المستهدفة تقع ضمن المناطق التي لا ما يزال الجيش الإسرائيلي يحتلها جنوبي القطاع، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، حيث يواصل السيطرة على نحو 53 بالمئة من مساحة القطاع.

من جهة ثانية، أفادت المصادر الطبية، بإصابة طفلة فلسطينية بجروح متوسطة جراء إطلاق نار كثيف من آليات إسرائيلية تجاه خيام النازحين في منطقة المواصي شمال غربي رفح جنوبي قطاع غزة.

وهذه المنطقة يقطنها عشرات الآلاف من الفلسطينيين النازحين، بعد تهجيرهم من منازلهم من عدة مناطق بالقطاع.

وتوصلت حركة "حماس" وإسرائيل لاتفاق وقف إطلاق نار بوساطة مصر وقطر وتركيا ورعاية أمريكية، ودخلت مرحلته الأولى حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.

وخلال ساعات الفجر والصباح، شن الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات عنيفة شرقي خان يونس وشمال شرقي رفح جنوب القطاع.

وفي عرض بحر خان يونس، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها بكثافة، تزامنا مع إطلاق قنابل نار باتجاه الصيادين وخيام النازحين على الشاطئ.

كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية قذائفها نحو ساحل مدينة غزة، فيما سجل أيضا قصف مدفعي شرق خان يونس جنوبي القطاع.

وتواصل إسرائيل خروقاتها لوقف إطلاق النار الذي وقعته مع حماس، حيث ارتكبت منذ 10 أكتوبر الماضي، نحو 497 خرقا، وقتلت أكثر من 342 فلسطينيا، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة السبت.

وخلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة التي بدأت في أكتوبر 2023 واستمرت لعامين، أكثر من 69 ألف شهيد وأكثر من 170 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.