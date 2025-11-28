ترامب يعلن مقتل مجندة في الحرس الوطني متأثرة بجراحها في إطلاق نار بواشنطن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل المجندة في الحرس الوطني سارة بيكستروم التي أصيبت بطلق ناري في واشنطن، وذلك خلال خطابه للعسكريين بمناسبة عيد الشكر.



وقال ترامب: "سارة بيكستروم من فرجينيا الغربية، إحدى أفراد الحرس الوطني، توفيت للتو. ولم تعد بيننا".

كما كشف ترامب عن أن العسكري الثاني التابع للحرس الوطني الذي أصيب في الحادث ذاته لا يزال يناضل من أجل حياته، مشيرا إلى أن "حالته خطيرة جدا. إنه يقاوم من أجل الحياة".

وقع الحادث يوم الأربعاء في المنطقة التي تضم مؤسسات دبلوماسية، حيث أصيب فيها اثنان من رجال الأمن. وأفاد شهود عيان أنهم سمعوا رشقتين من الطلقات، فيما قامت الشرطة بتوقيف المشتبه به.

وبعد وفاة أحد المصابين، قد يتم توجيه اتهام بقتل موظف في وكالة إنفاذ القانون الفيدرالية للمتهم، وهي تهمة يواجه بموجبها عقوبة الإعدام.



وكانت المدعية العامة للولايات المتحدة بام بوندي قد هددت سابقا بأن الادعاء العام سيطالب بأقصى عقوبة إذا توفي أي من المصابين.

من جهة أخرى، أشار مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف إلى أن المشتبه به عمل سابقا في أفغانستان لصالح الهيئات الحكومية الأمريكية، فيما أفادت قناة "إن بي سي" بأنه حصل على اللجوء في البلاد هذا العام.