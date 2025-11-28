الرئيس البولندي يصدق على مشروع قانون لزيادة ضريبة البنوك

صدق الرئيس البولندي كارول نافروتسكي، اليوم الخميس، على مشروع قانون بتطبيق زيادة ضريبة دخل الشركات على البنوك، ممهدا الطريق أمام الحكومة لتعزيز ميزانية البلاد المتعثرة.

وتسعى وزارة المالية البولندية إلى جمع 3ر11 مليار زلوتي إضافية (1ر3 مليار دولار) خلال العامين المقبلين من خلال الزيادة في الضريبة، في محاولة للحد من العجز القياسي، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

ومن المقرر أن تدخل لوائح القانون الجديد حيز التنفيذ في بداية عام 2026، مما سيرفع معدل ضريبة دخل الشركات المفروضة على البنوك إلى 30% بدلا من 19% حاليا.





