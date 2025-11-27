شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، أمس الأربعاء، إطلاق نار قرب البيت الأبيض، ما أسفر عن إصابة اثنين من الحرس الوطني بجروح خطيرة.

وقع إطلاق النار بالقرب من محطة مترو فاراغوت، على بعد بضعة مبان من البيت الأبيض، عند تقاطع شارعي 17 و1 الشمالي الغربي.

وأفادت إدارة شرطة العاصمة بأنه تم تأمين مسرح الجريمة، وأن المشتبه به قيد الاحتجاز، مضيفة أن المشتبه به أصيب بجروح ونقل إلى المستشفى.

وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، إن حالة الجنديين التابعين للحرس حرجة.

وأضاف مسئول شرطة واشنطن، جيفري كارول، خلال مؤتمر صحفي، إنه قرابة الساعة 14:15 بعد الظهر بتوقيت واشنطن، "وصل مشتبه به إلى زاوية الشارع، وحمل سلاحه، وأطلق النار على أفراد الحرس الوطني" أثناء قيامهم بدورية، مشيرًا إلى "مسلح منفرد".

وأضاف أن عناصر آخرين من الحرس الوطني "تمكنوا من الإمساك به وتوقيفه".

بعد وقت قصير من إطلاق النار، انتشر عناصر أمن في المنطقة المحيطة بمحطة مترو فاراغوت ويست، على بعد شارعين من البيت الأبيض، ووقف عناصر مسلحون بالبنادق خلف شريط أصفر في محيط المنطقة، وحلقت مروحية فوق وسط المدينة المزدحم.

**من هو المشتبه به؟

أكدت مصادر أمنية متعددة لشبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية أن المشتبه به هو رحمان الله لاكانوال، مواطن أفغاني يبلغ من العمر 29 عاما، دخل الولايات المتحدة عام 2021، وقالت جهات إنفاذ القانون إنه يعتقد أنه تصرف بمفرده.

وأكدت رئيسة بلدية واشنطن، مورييل باوزر، أن إطلاق النار "متعمد" ونفذه مسلح واحد تم توقيفه.

في وقت سابق، أعلن حاكم ولاية فرجينيا الغربية باتريك موريسي عن طريق الخطأ وفاة الجنديين المتحدرين من ولايته، لكنه تراجع بعد ذلك مشيرا إلى تضارب في المعلومات.

بعد إطلاق النار، أعلن وزير الدفاع بيت هيجسيث أنه سيتم نشر 500 عنصر إضافي من الحرس الوطني في واشنطن، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 2500 جندي.

وقال هيجسيث، الذي يؤدي زيارة إلى جمهورية الدومينيكان عند إعلانه القرار: "هذا من شأنه أن يعزز تصميمنا على جعل واشنطن مكانا آمنا".

***تداعيات على طلبات الهجرة

من جانبها، أمرت إدارة الهجرة الأمريكية بإيقاف معالجة جميع طلبات الهجرة المتعلقة بالأفغان إلى أجل غير مسمى، وذلك في أعقاب حادثة إطلاق النار.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إعادة التحقيق في دخول جميع اللاجئين الأفغان، الذين دخلوا الولايات المتحدة خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

ودان ترامب عملية إطلاق النار التي أسفرت عن إصابة عنصرين من الحرس الوطني في واشنطن، الأربعاء، واصفا إياها بـ"العمل الإرهابي"، وتعهد تعزيز سياساته المناهضة للهجرة بعد تأكيد أن المشتبه به الذي تم توقيفه مواطن أفغاني وصل إلى الولايات المتحدة عام 2021.

وقال ترامب، من فلوريدا حيث يمضي عيد الشكر: "المشتبه به الذي قبض عليه أجنبي دخل بلادنا من أفغانستان، وتم إحضاره إلى هنا من قبل إدارة بايدن في سبتمبر 2021".

وأضاف أنه سيكون على حكومته الآن "إعادة التدقيق في جميع الأفراد الذين أتوا إلى الولايات المتحدة من أفغانستان، عندما كان سلفه الديمقراطي في منصبه.

وشن ترامب هجوما عنيفا على الهجرة التي وصفها بأنها "أعظم تهديد للأمن القومي"، متهما بايدن بالسماح لـ"ملايين" الأجانب بدخول الولايات المتحدة.

وكتب الرئيس في وقت سابق على شبكته الاجتماعية "تروث سوشال"، أن الجنديين "أصيبا بجروح خطرة"، وأن المشتبه بإطلاقه النار أصيب أيضا "بجروح بالغة"، ووصف الجاني بأنه "حيوان سيدفع ثمنا باهظا مقابل أفعاله".