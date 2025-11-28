عبير نعمة تختم حفل مهرجان «صدى الأهرامات» بـ«اسلمي يا مصر»

حرصت المطربة اللبنانية عبير نعمة على إهداء مصر أغنية "مصر عادت شمسك الذهب" خلال حفلها بمهرجان "صدى الأهرامات"، كما غنت في ختام الحفل أغنية "اسلمي يا مصر"، متمنية أن تحظى بفرصة لقاء الجمهور المصري مرة أخرى قريبًا، وألتقطت صورة "سيلفي" مع الحضور وسط تفاعل وتصفيق حاد.

ولبت عبير نعمة رغبة الجمهور في سماع أغنيتي "من بعدك" و"ما حدا بيعبي مطرحك بقلبي"، على الرغم من عدم إدراجهما في برنامج الحفل، لتغنيهما بدون موسيقى وسط تفاعل وحماسة الجمهور.

تفاعل جمهور الحفل أيضًا مع أغنيتي "بصراحة" و"أعمل ناسيني"، حيث طلبوا منها إعادة غنائهما، فاستجابت لهم وغنتهما بدون موسيقى وسط صيحات وتصفيق من الحضور.

افتتحت عبير نعمة حفلها بأغنية "وينك"، وسط تفاعل كبير من الجمهور، كما حرصت على تقديم أغنية "لبيروت".

ويأتي الحفل ضمن فعاليات مهرجان "صدى الأهرامات"، الذي يهدف إلى تقديم عروض غير مسبوقة تمزج بين الروائع العالمية وروعة المكان التاريخي، في تجربة ترسخ مكانة مصر كوجهة ثقافية دولية في عالم الفنون.