 عبير نعمة تختم حفل مهرجان «صدى الأهرامات» بـ«اسلمي يا مصر» - بوابة الشروق
الجمعة 28 نوفمبر 2025 4:01 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

كمشجع زملكاوي.. برأيك في الأنسب للإدارة الفنية للفريق؟

النتـائـج تصويت

عبير نعمة تختم حفل مهرجان «صدى الأهرامات» بـ«اسلمي يا مصر»

تصوير - دنيا يونس: كتب - محمد عباس:
نشر في: الجمعة 28 نوفمبر 2025 - 2:29 ص | آخر تحديث: الجمعة 28 نوفمبر 2025 - 2:29 ص

حرصت المطربة اللبنانية عبير نعمة على إهداء مصر أغنية "مصر عادت شمسك الذهب" خلال حفلها بمهرجان "صدى الأهرامات"، كما غنت في ختام الحفل أغنية "اسلمي يا مصر"، متمنية أن تحظى بفرصة لقاء الجمهور المصري مرة أخرى قريبًا، وألتقطت صورة "سيلفي" مع الحضور وسط تفاعل وتصفيق حاد.

ولبت عبير نعمة رغبة الجمهور في سماع أغنيتي "من بعدك" و"ما حدا بيعبي مطرحك بقلبي"، على الرغم من عدم إدراجهما في برنامج الحفل، لتغنيهما بدون موسيقى وسط تفاعل وحماسة الجمهور.

تفاعل جمهور الحفل أيضًا مع أغنيتي "بصراحة" و"أعمل ناسيني"، حيث طلبوا منها إعادة غنائهما، فاستجابت لهم وغنتهما بدون موسيقى وسط صيحات وتصفيق من الحضور.

افتتحت عبير نعمة حفلها بأغنية "وينك"، وسط تفاعل كبير من الجمهور، كما حرصت على تقديم أغنية "لبيروت".

ويأتي الحفل ضمن فعاليات مهرجان "صدى الأهرامات"، الذي يهدف إلى تقديم عروض غير مسبوقة تمزج بين الروائع العالمية وروعة المكان التاريخي، في تجربة ترسخ مكانة مصر كوجهة ثقافية دولية في عالم الفنون.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك