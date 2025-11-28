شعبة السيارات تدعو لإعادة التفكير في تطبيق قرار إجبار نقل المعارض

قال عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات، إن قرار إجبار نقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية أثار حالة من التذبذب والتخوف بين تجار السيارات، وأضاف أن الشعبة العامة للسيارات عقدت اجتماعًا مع الاتحاد العام للغرف التجارية لمناقشة الآثار المتوقعة للقرار.

ولفت "بلبع" خلال مداخلة هاتفية على قناة mbc مصر، أمس الخميس، إلى ضرورة إعادة التفكير في تطبيق القرار، مفرقًا بين المعارض المرخصة وغير المرخصة، موضحًا أن غالبية المعارض تقع تحت فئة غير المرخصة -على حد قوله-.

وأكد احترام الشعبة للقانون، مشيرًا إلى أن المعارض المرخصة على استعداد كامل لضمان انسياب حركة المرور وانتظام الشوارع، مضيفًا أن عددها يصل إلى نحو 20 ألف معرض على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات.

وحذر من أن إجبار نقل المعارض بالكامل قد يشكل عبئًا ماليًا على التجار، مما سينعكس على أسعار السيارات للمستهلك النهائي، مشيرًا إلى الاتجاه دفع لدفع عجلة الإنتاج وزيادة منافذ البيع.

وأضاف أن المعارض القائمة والمرخصة يمكن وضع شروط واضحة للالتزام بها، مع تطبيق غرامات أو إجراءات على المخالفين.

وتابع أن سوق السيارات يشهد حاليًا حالة انخفاض الإقبال، بسبب وجود ارقب لدى أغلب المستهلكين لتوقع انخفاض الأسعار بشكل أكبر وانتظار الموديلات الجديدة، خاصة مع اقتراب السنة الجديدة.