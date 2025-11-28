فرقة أوبرا الإسكندرية تقدم أهم أعمال عبد الوهاب بقيادة المايسترو علاء عبد السلام

نظمت دار أوبرا الإسكندرية مساء أمس الخميس حفلًا فنيًا لفرقة أوبرا الإسكندرية، بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، رئيس دار الأوبرا المصرية، للاحتفاء بذكرى موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.

قدمت الفرقة مجموعة متنوعة من أهم أعماله، منها "خطوة حبيبي"، "أهواك"، "بصراحة"، "إمتى الزمان"، "عندك بحرية"، "إنت عمري"، "من غير ليه"، "مضناك"، "يا مسافر وحدك"، "في يوم وليلة"، و"فاتت جنبنا"، بأداء كل من ياسر سعيد، محمد الخولي، ولاء طلبة، نعمة عصمت، يمنى حسن، أحمد رجب، وائل أبو الفتوح، وعازف القانون علي الخبيري.

ويُذكر أن دار الأوبرا المصرية أعدت برنامجًا ثريًا للموسيقى العربية خلال الموسم الفني 2025-2026، يشمل مجموعة من العروض النوعية التي تحتفي بكبار المطربين والملحنين، وذلك ضمن خطط وزارة الثقافة المصرية لصون الهوية وحماية التراث وإعادة إحيائه.