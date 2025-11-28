قال الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، إنه كان من أوائل الداعمين للفنان مصطفى كامل منذ توليه منصب نقيب المهن الموسيقية، مؤكدًا أن علاقتهما كانت قوية.

وأضاف "عبد الباقي" خلال مداخلة هاتفية على قناة dmc، أمس الخميس، أنه بالرغم من العلاقة الطيبة، بدأت بعض الأصوات تقول إنه يسعى لمنصب النقيب، قائلًا: “في بداية الفترة كنت بالفعل أفكر في الترشح، لكن لما اتكلمت مع مصطفى قلت له أنت رجل المرحلة وأنا معاك”.

وأشار إلى أن أي اعتراض كان يبديه داخل المجلس، كان يُفسَّر على أنه محاولة للمزايدة على النقيب، كاشفًا عن تفاصيل أزمة البث المباشر الأخير داخل مجلس الإدارة، قائلاً إن ما حدث من مشادة بين مصطفى كامل والدكتور أحمد أبو المجد، سكرتير عام النقابة، ثم الخروج في بث مباشر أثناء الخلاف، كان “منظرًا صعبًا لا يتحمله بشر” -على حد وصفه-.

وتابع أنه فوجئ بعد ذلك بتسريب صوتي منسوب للنقيب يتضمن ألفاظًا جارحة تمسّه، مؤكدًا أنه لم يرد عليها سوى بفيديو “للحفاظ على كرامته دون تجاوز”، مؤكدًا أنه تقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام بعد أن نشر مصطفى كامل منشورًا ألمح فيه إلى أن "عبد الباقي" يمثل على الناس لأغراض انتخابية، قائلاً: “عمري ما طلبت من حد ينتخبني.. وأنا إنسان مسالم. كنت مستني يكلمني ويقول لي ماقصدش، بس دا محصلش.”

وكان الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، تقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، على خلفية الأزمة الأخيرة بينهما بعد تداول مقطع صوتي منسوب للأخير يتضمن إساءات موجّهة لعبدالباقي، ونشر الأخير عبر الرسمية على "فيسبوك" صورة من البلاغ الذي حمل رقم 1451685، مؤكدًا اتخاذه الإجراءات القانونية.