رئيس التصنيع بالصيادلة: استهلاك مصر من بنج الأسنان يصل إلى 600 ألف عبوة سنويًا

قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع بنقابة الصيادلة، إن هناك 3 شركات خاصة بإنتاج بنج الأسنان، منها شركتان محليتان في مصر، بالإضافة إلى النوع الفرنسي المستورد.

وأضاف "رمزي" خلال مداخلة هاتفية على قناة mbc مصر، أمس الخميس، أن استهلاك مصر من بنج الأسنان يصل إلى نحو 50 ألف عبوة شهريًا، أي ما يعادل 600 ألف عبوة سنويًا، تشمل: "مستشفيات وزارة الصحة، والتأمين الصحي، والشراء الموحد، والسوق الحر".

وأكد أن شركة قطاع الأعمال بالإسكندرية لديها قدرة إنتاجية تصل إلى 70 ألف عبوة شهريًا، في حين تنتج الشركة المحلية الأخرى 30 ألف عبوة شهريًا، أي أن الإنتاج المحلي يمكن أن يغطي ضعف الكمية المطلوبة حاليًا.

ولفت إلى أن كميات من البنج الفرنسي المستورد وصلت إلى الموانئ، وأن شركات الإنتاج المحلية مستمرة في الإنتاج والتوريد من خلال شركات التوزيع الخاصة ببنج الأسنان.

وتابع أن الصيدليات هي المكان الطبيعي لتوزيع أي دواء، بما في ذلك بنج الأسنان، مشيرًا إلى أهمية توريد الكميات المطلوبة للصيدليات مباشرة بدلًا من نقابة الأسنان، لتسهيل حصول طبيب الأسنان على البنج، مباشرة من أقرب صيدلية له، بدلًا من أن يضطر للذهاب إلى النقابة.

وأردف: "نريد أن نسيطر على سلاسل التوريد الدوائي المرخصة عبر الصيدليات فقط"، متمنيًا زيادة التصدير للبنج، مشيرًا إلى أن الفارق في السعر بين العبوة المحلية والمستوردة يصل نحو 500 جنيه، لذا تظهر ضرورة توفير العملة الصعبة على الدولة.