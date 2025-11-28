اللبنانية عبير نعمة تشعل مهرجان صدى الأهرامات بأغنيتي «من بعدك» و«ما حدا بيعبي مطرحك بقلبي»

لبّت المطربة اللبنانية عبير نعمة رغبة الجمهور بغناء أغنيتي "من بعدك" و"ما حدا بيعبي مطرحك بقلبي"، على الرغم من عدم إدراجهما ضمن برنامج حفلها بمهرجان "صدى الأهرامات"، لتؤديهما بدون موسيقى وسط تفاعل وصيحات حماسية من الحضور.

وتفاعل جمهور الحفل أيضًا مع نعمة خلال أدائها أغنيتي "بصراحة" و"أعمل ناسيني"، حيث طالبوها بإعادتهما لتغنيهما معهم مرة أخرى وسط أجواء مليئة بالحماس.

وافتتحت عبير نعمة حفلها بأغنية "وينك" التي لاقت تفاعلاً كبيرًا من الجمهور، كما حرصت على تقديم أغنية "لبيروت".

ويأتي الحفل ضمن فعاليات مهرجان "صدى الأهرامات"، الذي يهدف إلى تقديم عروض غير مسبوقة تمزج بين الروائع الفنية العالمية وجمال المكان التاريخي، في تجربة تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة ثقافية دولية في عالم الفنون.