شعبة الدواجن تحذر: انخفاض الأسعار قد يؤدي لأزمة في الشتاء القادم

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، عن تراجع أسعار الدواجن شهدت خلال الأسبوع الجاري، أن المواطن المصري لا يشعر بانخفاض الأسعار مباشرة بسبب وجود مشكلة في الحلقات الوسيطة في السوق.

وأضاف "السيد" خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، اليوم الخميس، أن سعر الكيلو في المزرعة بلغ 57 جنيهًا، محققًا خسارة تصل إلى 7.5 جنيه، مؤكدًا أن هذه خسارة كبيرة تؤثر على استمرارية المنتجين في السوق.

وتابع أن الطلب على الدواجن يرتفع بنسبة تصل إلى 25% خلال شهر رمضان، محذرًا من أن استمرار تراجع الأسعار قد يؤدي إلى أزمة مستقبلية، خصوصًا مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع تكاليف الطاقة وانتشار الأمراض الوبائية.

ولفت إلى أن الإنتاج جيد جدًا حاليًا، حيث تم إنتاج مليار و600 مليون دجاجة، وهي كمية أكبر من المستهدف، مشددًا على ضرورة وجود آليات لضمان استقرار الأسعار وحماية المنتجين.

واستكمل أن الحل هو سحب الكميات المتواجدة بالسعر المنخفض وتخزينها، ثم طرحها عند ارتفاع الأسعار لتحقيق التوازن في السوق، مؤكدًا أن عدم توافر المجازر في جميع المحافظات يمثل تحديًا أمام إدارة السوق بشكل فعّال.

وأردف أن المعادلة السعرية يجب أن تُدار بحرص لضمان حقوق المنتج والمستهلك على حد سواء، مشيرًا إلى أن الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان عن قرارات تنظيم تداول الدواجن الحية هي وزارة الزراعة أو مجلس الوزراء، ولا يجوز الاستماع لأي طرف آخر في هذا الشأن.