أبو ريدة: ما يتعرض له رمضان صبحي «حاجة تحزن»

تعاطف هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رمضان صبحي لاعب بيراميدز في أزمته الأخيرة بعد صدور قرار بإيقافه من المحكمة الرياضية الدولية لمدة أربع سنوات بعد اتهامه بإفساد عينة المنشطات الخاصة به.

قال أبو ريدة خلال استضافته بقناة النهار مساء الخميس "ما يتعرض له رمضان صبحي مفاجأة، وحاجة تحزن فهو من أولادي وأعتز به".

أضاف "الله يكون في عونه، ربنا يفك ضيقته، واتحاد الكرة لن يتأخر عن دعمه إذا كان ذلك متاحا".

وكانت المحكمة الرياضية الدولية (كاس) قبلت الطعن المقدم من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) بالطعن على قرار إلغاء إيقاف رمضان صبحي الصادر عن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات (نادو).

وقال هاني زهران محامي اللاعب أنه بصدد تصعيد القضية مجددا بتقديم استئناف ضد كاس أمام المحكمة الفيدرالية في سويسرا، مشيرا إلى وجود مهلة شهر للطعن ضد القرار الأخير.

وبخلاف أزمة المنشطات، صدر حكم بحبس رمضان صبحي لمدة شهر برفقة ثلاثة آخرين بعد اتهامه بالتزوير بالاستعانة بأحد الأشخاص لأداء الامتحانات في أحد المعاهد بدلا منه.