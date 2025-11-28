غادر نحو 150 نازحا سوريا الأراضي اللبنانية، الخميس، باتجاه قراهم ضمن المرحلة الحادية عشرة من خطة العودة الطوعية.

جاء ذلك بإشراف المديرية العامة للأمن العام اللبناني، بالتعاون مع منظمات أممية وإنسانية والصليب الأحمر اللبناني.

وقالت المديرية العامة للأمن العام اللبناني في بيان، إنها نظّمت، الخميس، "ضمن خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين من لبنان، المرحلة الحادية عشرة من خطة الحكومة اللبنانية المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين".

وأضافت أن ذلك جاء بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية وأممية "وذلك من منطقة تعنايل في البقاع (شرق) عبر مركز الأمن العام الحدودي في المصنع، بالتنسيق مع السلطات الأمنية في الجانب السوري".

ولم يذكر بيان المديرية عدد العائدين من النازحين غير أن قناة الجديد اللبنانية الخاصة، قالت: "سجل مغادرة 150 شخصا نحو مدن وبلدات إدلب، حمص، دمشق وريف دمشق"، ضمن الدفعة الحادية عشرة من برنامج العودة الطوعية.

وفي يونيو الماضي، أعلنت الحكومة اللبنانية عن خطة جديدة متعددة المراحل لعودة السوريين إلى بلدهم، تشمل عودة منظمة وغير منظمة.

وتشير التقديرات (اللبنانية) إلى أن عدد اللاجئين السوريين في لبنان يبلغ حوالي 1.8 مليون، بينهم نحو 880 ألفًا مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين.

وفي وقت سابق، توقّع الرئيس السوري أحمد الشرع، أن يعود غالبية المواطنين الموجودين في الخارج خلال العامين المقبلين.