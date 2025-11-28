أبو ريدة: لا أتدخل في اختيارات حسام حسن

أكد هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه لا يتدخل في اختيارات حسام حسن، مدرب منتخب مصر الأول.

وقال أبو ريدة في تصريحات لقناة النهار: "لا أنصح حسام حسن، لأنه يقول لي أنه يعيش الموقف جيدا، ولا أتدخل في خياراته، لكن من الممكن أن أقول رأيي في وسط الكلام".

وأنهى أبو ريدة: "أنا مشفق على محمد عبد المنعم، وطالبت حسام حسن بعدم الاستعجال وضمه في كأس الأمم".

ويتعافى عبد المنعم من إصابة بقطع في الرباط الصليبي تعرض لها خلال مباراة فريقه نيس أمام باريس سان جيرمان، في أبريل الماضي، ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

ويبدأ منتخب مصر مشواره في كأس الأمم باللعب في المجموعة الثانية التي تضم زيمبابوي وأنجولا وجنوب أفريقيا.

وتقام البطولة في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر المقبل إلى 18 يناير 2026.