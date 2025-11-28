حبس سيدة وابن عم زوجها 4 أيام بالفيوم بتهمة علاقة غير شرعية بالفيوم

قررت النيابة العامة بالفيوم حبس زوجة وشاب أربعة أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بإقامة علاقة غير شرعية نتج عنها حمل، وذلك بعد بلاغ تقدم به زوجها العائد من السفر بمركز إطسا بالفيوم.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة، مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بتقدم عامل يُدعى "م. ن" (37 عامًا)، مقيم بقرية الغرق، ببلاغ يتهم فيه زوجته "أ. ش. أ" (29 عامًا) بالحمل نتيجة علاقة غير شرعية أثناء غيابه عن المنزل لمدة عامين.

ووفقًا للبلاغ، فقد عاد الزوج مؤخرًا من ليبيا حيث كان يعمل بهدف توفير المال لشراء قطعة أرض، ولاحظ عند عودته انتفاخًا غير طبيعي في بطن زوجته، فظنّ أنها تعاني من مشكلة صحية، واصطحبها إلى الطبيب لفحصها. وأظهرت التقارير الطبية أنها حامل في الشهر الثامن، الأمر الذي دفعه للتوجه إلى منزل أسرتها ثم تحرير محضر رسمي، مقدمًا جواز سفره لإثبات مدة غيابه.

وكشفت تحريات المباحث، التي قادها المقدم هيثم طلبة تحت إشراف العميد حسن عبد الغفار، أن الزوجة ارتبطت بعلاقة غير شرعية مع ابن عم زوجها البالغ من العمر 26 عامًا خلال فترة سفر الزوج. وأفادت المتهمة أمام جهات التحقيق بأن "الحرمان العاطفي" كان سببًا في ارتباطها بالعلاقة التي نتج عنها الحمل.

وعلى إثر ذلك، قررت نيابة إطسا حبس الزوجة والمتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، مع مواصلة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.