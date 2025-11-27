أستراليا تدرج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الدول الراعية للإرهاب

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وانج، اليوم الخميس، إن بلادها أدرجت الحرس الثوري الإيراني على قائمة الدول الراعية للإرهاب، وذلك عقب تقييم للمخابرات خلص إلى تدبيره هجمات ضد اليهود في أستراليا.

واتهمت أستراليا في أغسطس إيران بتدبير هجومين معاديين للسامية بإضرام حريق متعمد في مدينتي سيدني وملبورن، وأمهلت سفير طهران سبعة أيام لمغادرة البلاد يوم الثلاثاء، في أول طرد من نوعه منذ الحرب العالمية الثانية، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

من جانب آخر، حثت باريس، أمس الأربعاء، طهران على "العودة لطاولة المفاوضات، بهدف إبرام اتفاق متين ودائم يضمن عدم امتلاك إيران أسلحة نووية"، وفقاً لبيان صدر عقب اجتماع بين وزيري الخارجية الفرنسي جان نويل بارو والإيراني عباس عراقجي.

وأكد بارو إثر استقباله نظيره الإيراني في باريس "التزام فرنسا الثابت، إلى جانب شركائها الأوروبيين والأمريكيين، بالتوصل إلى حل دبلوماسي"، بحسب تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية.