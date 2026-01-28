اليونيسف تعلن عن دخول أدوات تعليمية لغزة لأول مرة منذ عامين ونصف العام

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) اليوم الثلاثاء عن دخول شحنة من الأدوات التعليمية والترفيهية إلى قطاع غزة لأول مرة منذ عامين ونصف، بعد منعها من السلطات الإسرائيلية.



وذكرت المنظمة أن آلاف الأدوات التي تشمل أقلام رصاص ودفاتر ومكعبات خشبية مخصصة للعب، دخلت إلى القطاع.

وقال جيمس إلدر، المتحدث باسم "اليونيسف": "أدخلنا خلال الأيام الماضية آلاف الأدوات الترفيهية والمئات من صناديق الأدوات المدرسية. ونتطلع إلى إدخال 2500 مجموعة مدرسية أخرى في الأسبوع المقبل، بعد حصولها على الموافقة".

وأكد متحدث باسم وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق (COGAT) السماح لـ "اليونيسف" بإدخال الأدوات التعليمية، ما عدا الكتب المدرسية. وأضاف أن الأدوات التعليمية سُمح بإدخالها عدة مرات خلال الحرب، دون تقديم تفاصيل إضافية.

ووصف إلدر المعاناة الكبيرة التي يواجهها الأطفال في غزة بسبب الهجوم على المنظومة التعليمية والقيود على دخول المواد الأساسية مثل الكتب المدرسية والأقلام، مما أجبر المعلمين على العمل بموارد محدودة واضطر الأطفال للدراسة ليلا في خيام بدون إضاءة كافية.



خلال الحرب، حُرِم العديد من الأطفال من التعليم بسبب التحديات الملحة مثل البحث عن المياه والتنقل خوفا من القصف وانتشار سوء التغذية وسط أزمة إنسانية حادة.

وتعمل "اليونيسف" على توسيع نطاق دعمها التعليمي ليشمل نصف الأطفال في سن المدرسة، أي حوالي 336 ألف طفل. وأشار إلدر إلى أن التعليم سيستمر بشكل أساسي في الخيام بسبب الدمار الشامل الذي لحق بالمباني المدرسية، حيث أفاد تقييم أممي حديث باستخدام صور الأقمار الاصطناعية في يوليو الماضي أن 97% على الأقل من المدارس في غزة تعرضت لأضرار.

واتهمت إسرائيل سابقا فصائل مسلحة بالانتشار في المناطق المدنية بما فيها المدارس واستخدام المدنيين كدروع بشرية. من جهتها، قالت "اليونيسف" إنها ستركز جهودها التعليمية في المناطق الوسطى والجنوبية من القطاع، حيث لا يزال العمل صعبا في الشمال بسبب الدمار الواسع.

ونقلت اليونيسف عن بيانات رسمية أن أكثر من 20 ألف طفل قُتلوا في القطاع، بينهم 110 أطفال منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي.