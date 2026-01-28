استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء الثلاثاء، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس والوفد المرافق له.



وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن اللقاء حضره مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام، ووزير الخارجية أحمد عطاف، ووزير الدولة وزير المحروقات والمناجم محمد عرقاب، والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الدبلوماسية عمار عبة، وسفير الجزائر بواشنطن صبري بوقادوم.

والاثنين، أعلنت السفارة الأمريكية لدى الجزائر أن مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس، سيزور الجزائر يوم الثلاثاء.

وذكرت السفارة في بيان: "يسعدنا أن نرحب مجددا بالسيد بولس في الجزائر في زيارة جديدة، ونتطلع إلى تعزيز شراكتنا ومواصلة العمل المشترك من أجل السلام والازدهار في المنطقة".

تجدر الإشارة إلى أنها الزيارة الثانية لبولس منذ تعيينه في المنصب، حيث قام بزيارة للجزائر في يوليو 2025 ضمن جولة له في شمال إفريقيا، أجرى خلالها مناقشات استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأولويات المشتركة بين البلدين.



وقبل وصوله إلى الجزائر، زار بولس ليبيا حيث التقى الأحد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في العاصمة طرابلس، وأكد خلال اللقاء دعم الولايات المتحدة للجهود الليبية الرامية إلى تحقيق الوحدة والاستقرار.