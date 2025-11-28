سعد القرش يفوز بجائزة السرد من النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر

حصل الكاتب والروائي سعد القرش على جائزة السرد، المقدمة من النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر لهذا العام، حيث أعلنت النقابة اليوم الخميس عن الفائزين في مختلف فروعها.

ويُعد سعد القرش قامة مصرية في عالم الرواية والصحافة، وقد شغل منصب رئيس تحرير مجلة الهلال في الفترة من 2014 إلى 2017.

ويمتلك القرش رصيدًا أدبيًا غنيًا يضم العديد من الأعمال البارزة. ففي مجال الرواية، كتب "ثلاثية أوزير" التي تتضمن "أول النهار"، "ليل أوزير"، و"وشم وحيد"، بالإضافة إلى روايات "باب السفينة"، و"المايسترو"، و"حديث الجنود" عن الدار المصرية اللبنانية، و"شجرة الخلد"، عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وصدر له كتاب "الثورة الآن - يوميات من ميدان التحرير"، الصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وخاض سعد القرش تجارب في أدب الرحلات من خلال "سبع سماوات"، الذي يأخذنا في رحلات آسرة إلى الجزائر والعراق والهند والمغرب وهولندا ومصر، عن دار العين للنشر.

وفي سياق متصل صدر مؤخرا لسعد القرش المجموعة القصصية "بادشاه"، وذلك عن دار الشروق.

وتضم المجموعة 11 قصة آسرة من قلب الجنوب، يصحبنا فيها سعد القرش إلى ريف مصر وجنوبها الأصيل، حيث الحياة أكثر قسوة وصدقًا.

تتجسد في المجموعة شخصيات حية تقاوم الفقر والقمع، بوجوه متعبة وأرواح لا تنكسر، تبحث عن معنى في دروب الحياة الشاقة.

هذه القصص، المكتوبة بلغة ساحرة وصور بصرية لا تُنسى، تمزج ببراعة بين الكوميديا السوداء والحكمة الشعبية العميقة.

وعلى خلفية الجنوب والنيل، تتشابك الأقدار في مزيج فريد من الواقع والخيال، حيث تُعد كل قصة ومضة في الوجدان ومرآة لصراع الإنسان الأبدي.