التاريخ يبشر الأهلي قبل مواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

يخوض النادي الأهلي مواجهة قوية مساء اليوم، الجمعة، أمام الجيش الملكي المغربي، على ملعب مولاي الحسن، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي، قبل المباراة الثانية، صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، بعد الفوز على شبيبة القبائل في الجولة الأولى 4-1، فيما يحتل الجيش الملكي المركز الثالث، بفارق الأهداف عن شبيبة القبائل.

وستكون مباراة اليوم المواجهة الثانية في تاريخ الفريقين ببطولات إفريقيا للأندية، حيث التقى الفريقان في مرة وحيدة خلال بطولة كأس السوبر الإفريقي، يوم 24 فبراير 2006 على ملعب ستاد القاهرة، وانتهت المباراة بالتعادل دون أهداف وفاز الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 وتوج بكأس البطولة.

أما عن تاريخ الأهلي مع الأندية المغربية في بطولات إفريقيا للأندية، فقد لعب الأهلي 32 مباراة مع سبعة أندية مغربية وهي: الحليب «كلاس» والرجاء البيضاوي والجيش الملكي والوداد البيضاوي والدفاع الحسني والمغرب التطواني ونهضة بركان، فاز في ثلاثة عشرة مباراة، وتعادل في اثنتي عشرة مباراة، وفازت أندية المغرب في سبع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي تسع وثلاثين هدفاً واستقبلت شباكه ثمانية وعشرين هدفاً.