أبو ريدة: المغرب منافسنا الأول في أمم أفريقيا

أكد هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن المنتخب المغربي سيكون المنافس الأبرز لمنتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة، مشيرًا إلى قوة المنتخبين والمستويات التي يقدمانها في السنوات الأخيرة.

وقال أبو ريدة في تصريحات تلفزيونية:" المغرب ستكون المنافس الأساسي لمنتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية، والمواجهة بيننا دائمًا ما تكون قوية وعلى أعلى مستوى."

وأوضح:" طلبت اليوم في الجمعية العمومية بإعطاء الفرصة لأبناء البسطاء من أجل اكتشاف المواهب، لأن الكرة لا تعرف الفوارق الاجتماعية، والملاعب المصرية مليئة بالنجوم الذين يحتاجون فقط لفرصة حقيقية."

وشدد أبو ريدة على أن الاتحاد يعمل على تنفيذ منظومة أكثر عدالة في اكتشاف اللاعبين، بما يضمن توسيع قاعدة الاختيار وتقديم جيل جديد قادر على تمثيل مصر في البطولات الكبرى.