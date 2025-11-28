مسئولون في تايلاند: 145 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء الفيضانات بجنوب البلاد

صرح مسئولون في تايلاند اليوم الجمعة بأن حصيلة قتلى الفيضانات في جنوب البلاد بلغت 145 شخصا على الأقل، فيما أظهر انحسار المياه الأضرار البالغة في أرجاء المنطقة.

وقالت إدارة التصدي للكوارث وتخفيفها اليوم الجمعة إن ما يربو على 2ر1 مليون أسرة و 6ر3 مليون شخص تضرروا جراء الفيضانات التي تسببت بها الأمطار الغزيرة في 12 مقاطعة بجنوب البلاد.

وأوضح سيريبونج أنجكاساكولكيات، المتحدث باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي في بانكوك أن الفيضانات أسفرت عن مقتل 145 شخصا في ثمانية مقاطعات، خاصة في مقاطعة سونجكلا، التي شهدت وفاة ما لا يقل عن 110 أشخاص.