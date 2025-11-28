شيرر ينضم لكاراجر في هجومه على صلاح

اختار آلان شيرر الوقوف إلى جانب مدافع ليفربول السابق جيمي كاراجر، مطالبًا الرباعي محمد صلاح، فيرجيل فان دايك، إبراهيمو كوناتي، وميلوس كركيز بتحسين أدائهم، بعدما خسر الفريق الأحمر تسع مباريات من آخر 12 مواجهة في جميع البطولات، ما فاقم الضغوط على سلوت.

ولم ينجُ ليفربول من الخسائر المتتالية على ملعبه أنفيلد، بخسارته أمام نوتنغهام فورست 3-0 ثم سحقه آيندهوفن بنتيجة 4-1 في دوري أبطال أوروبا، ما زاد التكهنات حول إمكانية إقالة سلوت.

كما ارتبط اسم يورجن كلوب بعودة مفاجئة للنادي، بينما يُقال إن مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي يحظى بإعجاب بعض مسؤولي أنفيلد. وانتقد شيرر الأداء الأخير للفريق، مؤكدًا أن ليفربول يعاني في جميع الخطوط ويواجه مخاوف كبيرة مع اقتراب فترة الأعياد.

وقال شيرر في تصريحات نقلتها صحيفة «ميرور» البريطانية:" المشكلة الكبرى لليفربول ولأرني سلوت الآن هي طريقة الهزائم، إذا خسرت وكنت غير محظوظ، تهتز شباكك بأهداف غير متوقعة أو في اللحظات الأخيرة، فهناك الكثير للعمل عليه".

وأضاف: "لكن طريقة الخسارة… من الصعب خسارة أي مباراة، لكن الطريقة التي يُهزم بها الفريق مقلقة للغاية، لأن كل شيء مبعثر، إذا كان هناك مشكلة واحدة فقط، ربما يمكن إصلاحها، لكن هناك مشاكل في جميع الخطوط، في الخطوط الأمامية، الفريق بلا أفكار".

وأشار: "أما الدفاع، فهو مصدر قلق كبير، الفريق يعاني لإيجاد ظهير أيمن، وبدأ سوبوسلاي هناك، ثم جاء جونز، وكركيز كان ضعيفًا جدًا، أما فان دايك، فالقائد يجب أن يقدم أداء كبيرًا، لكنه يبدو بطيئًا ومترددًا، وظل ظل اللاعب الذي كان عليه الموسم الماضي، وكذلك الحال مع كوناتي، يمكن قول الشيء نفسه عن أي لاعب في ليفربول حاليًا".

وتابع: "نتحدث عن فان دايك لأنه قائد الفريق وصوت غرفة الملابس، تصريحاته الأخيرة كانت مقلقة، حيث قال إن اللاعبين بحاجة لمراجعة أنفسهم، والتحسن، والقتال".

وأضاف: "عليه أن يقود بالمثال، والآن هو ظل نفسه تقريبًا، ويمكن قول الشيء نفسه عن صلاح، كوناتي، ومعظم اللاعبين الجدد، باستثناء إكتيكي الذي خرج مصابًا، حتى في تلك الحالة، تركه سلوت خارج التشكيلة في نهاية الأسبوع، وهو ما بدا غريبًا، بخلافه، لا يظهر كثير من اللاعبين تحمّل المسؤولية".

وردًا على تعليقات كاراجر الأخيرة التي استهدفت صلاح، قال شيرر:" أشار كاراجر إلى أن صلاح سريع الكلام عند حصوله على جائزة رجل المباراة أو عند التفاوض على عقد جديد، وأتفهم هذا الجانب، لكن الوقت المناسب للكلام هو داخل الملعب، وليس خارجه، سواء أجريت مقابلات أم لا، الأداء هو ما يتحدث، صلاح لا يفعل ذلك، وفان دايك لا يفعل، وكثيرون آخرون أيضًا لا يفعلون، وهذه هي المشكلة الحقيقية".