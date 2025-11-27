الرئيس السيسي يستعرض نظام التعليم في الأكاديمية العسكرية: مفيش تليفون والصحيان 4:30 صباحا للمدني والعسكري

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الطلبة المؤهلين من الإناث والذكور بإمكانهم الالتحاق بكلية الطب العسكري، سواء بالصفة العسكرية أو بالصفة المدنية.

جاء ذلك على هامش تناوله وجبة الغداء مع مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، ومديري الكليات العسكرية، ووزير الأوقاف، والطلبة الدارسين بالأكاديمية، حيث دار نقاش تفاعلي بين الرئيس وطلبة الأكاديمية.

وأضاف: «منذ 3 سنوات طُلب منا إتاحة فرصة للمدنيين الذكور والإناث في كلية الطب العسكري، وقررنا تلبية هذا الطلب بعد الإعداد الجيد والتجهيز لتحقيق الهدف من هذا الإجراء».

وأكمل: «أي إجراء نتخذه ننفذه بجدارة، وأتعهد بأن يجد الطلاب معرفة علمية وإدارة تعليم وإدارة لبناء الشخصية على أرقى مستوى، بأمن وأمان وسلامة».

وتوجه برسالة طمأنة إلى أولياء الأمور، قائلًا: «كل صغيرة وكبيرة مدروسة ومعمول حسابها، ونتعهد بتطبيق كل الحرص والجهد والجدارة حتى يحقق خريجو الكلية أعلى المعايير قياسًا بالجامعات العالمية».

وأكد عدم السماح بالتحاق أي موظف جديد بالحكومة إلا بعد تلقي دورة تدريبية لمدة 6 أشهر في الأكاديمية العسكرية، واتخاذ إجراءات معقولة في الانتقاء والإعداد.

وشدد على أن التعليم في الأكاديمية مختلف تمامًا عن الموجود في الأماكن الأخرى، معقبًا: «تعليم بكل ما تعنيه الكلمة، هنا مفيش وقت غير لـ3 حاجات؛ تعليم وصحة ووقت فراغ للراحة والصلاة، لا في تليفون، ولا هيبقى في تليفون خالص، هنا في ميكنة ورقمنة على أرقى مستوى ممكن في التعليم والاختبارات، والصحيان الساعة 4:30 صباحًا للمدني أو العسكري».

ولفت إلى أن كلية الطب العسكري لن تفرق في تعاملها مع الطالب بالصفة المدنية عن الصفة العسكرية، مضيفًا: «كله زي بعضه، محتاجين تذاكروا مذاكرة حقيقية لأن مفيش مجال للنجاح إلا بامتحانات مميكنة، وكل واحد بمجهوده ودراعه».

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، اختبارات كشف الهيئة للطلبة المُتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، وذلك بمقر الأكاديمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث كان في استقباله لدى وصوله إلى مقر الأكاديمية الفريق أشرف زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، ومديري الكليات العسكرية.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأنه عقب وصول الرئيس إلى قاعة مجلس الأكاديمية العسكرية المصرية، تم تقديم عرض عن موقف اختبارات الطلبة المُرشحين للقبول بالأكاديمية والكليات العسكرية دفعة أكتوبر 2025، ومع انتهاء العرض تقدم الطلبة لاختبار كشف الهيئة.