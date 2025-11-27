آرتيتا: تفوقنا على أفضل فريق في أوروبا

حقق آرسنال انتصارًا ثمينًا على بايرن ميونخ بثلاثية مقابل هدف في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ليواصل الفريق الإنجليزي انطلاقته المثالية في البطولة بتحقيق خمسة انتصارات من خمس مباريات، ويقترب بقوة من حسم بطاقة التأهل المباشر إلى دور الـ16.

رغم البداية المتوازنة، تقدّم آرسنال أولاً عبر المدافع يوريان تيمبر، قبل أن ينجح الشاب الألماني لينارت كارل، صاحب الـ17 عامًا، في إدراك التعادل لبايرن قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، فرض آرسنال أسلوبه بالكامل، وجاءت كلمة الحسم من دكة البدلاء:

نوني مادويكي سجّل هدف التقدم محرزًا أول أهدافه بقميص آرسنال.

جابرييل مارتينيلي استغل خطأً فادحًا من الحارس مانويل نوير، ليضيف الهدف الثالث ويقضي على آمال البافاري.

المدير الفني ميكيل آرتيتا عبّر عن رضاه الكامل عن أداء لاعبيه، قائلاً: “أريد أن أشيد باللاعبين، لقد قدموا مباراة مذهلة أمام، في رأيي، أفضل فريق في أوروبا. تفوقنا عليهم فرديًا وجماعيًا، وتعاملنا مع كل التحديات التي يفرضها فريق بحجم بايرن”.

وأضاف: “بدأنا الأسبوع بانتصار كبير على توتنهام، واليوم حققنا فوزًا ضخمًا آخر. الآن سنعود للمنزل، عشاء هادئ، وغدًا نبدأ التحضير لموقعة ستامفورد بريدج أمام تشيلسي”.

ورغم الإصابات التي يعاني منها آرسنال بغياب جابرييل، كاي هافرتز، وفيكتور يوكيريس، ظهر الفريق بثقة كبيرة، بينما برز دور البدلاء الذين سجّلوا هدفين من أصل ثلاثة.

آرتيتا شدد على هذه النقطة قائلاً: “النظر إلى تأثير البدلاء اليوم يؤكد مدى قوة الفريق. اللاعبون الذين يدخلون يستطيعون تغيير مجرى اللقاء، وهذا تطور واضح في جودة المجموعة وعقلية اللاعبين”.

بهذا الفوز، انفرد آرسنال بصدارة المجموعة بفارق ثلاث نقاط عن مجموعة من المطاردين، أبرزهم بايرن ميونخ الذي دخل المباراة بـ4 انتصارات كاملة قبل السقوط في لندن.

ورغم الحماس داخل النادي والجماهير، شدد آرتيتا على ضرورة الحفاظ على النسق: “الأجواء في الملعب والطاقة التي يولدها الفريق رائعة، لكن الطريق لا يزال طويلًا. علينا الاستمرار بنفس العقلية”.

ومن المقرر أن يبدأ آرسنال معسكره التحضيري لمواجهة تشيلسي في الدوري يوم الخميس، في قمة مرتقبة تجمع الوصيف بالمتصدر الحالي.