ثلوج بالجزائر وأمطار في تونس وطقس مستقر بالمشرق العربي

تتباين الأجواء المناخية في عدة دول عربية، الخميس، بين سقوط ثلوج وأمطار غزيرة وضباب وغبار أحيانا كثيفان.

جاء ذلك بحسب مواقف رسمية رصدتها الأناضول، مساء الأربعاء، صادرة عن الجزائر وتونس وقطر والسعودية ومصر والعراق وسوريا وفلسطين.

ـ أولا: طقس مضطرب

** الجزائر

تسبب التساقط الكثيف للثلوج بالجزائر وتراكمها في قطع عدة طرق على مستوى ولايتي البويرة وتيزي وزو (شمال)، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن حصيلة أوردها مساء الأربعاء الدرك الوطني.

ودعت مصالح الدرك الوطني المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر مع عدم المجازفة بالصعود إلى المناطق الجبلية، في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها عدة مناطق من الوطن خلال هذه الفترة.

وتوقع المرصد الوطني للأرصاد الجوية تواصل تساقط الثلوج بعدة ولايات وسط وشرق البلاد، الخميس، على غرار البويرة، وقسنطينة وأم البواقي وخنشلة وسوق أهراس (الحدودية مع تونس).

كما توقع المرصد بحسب خريطة تفاعلية، نشرها على موقعه، هطول أمطار في ولايات أخرى وسط وشرق البلاد، بينما يسود المناطق الغربية والجنوبية طقس مستقر نسبيا.

** تونس

المعهد الوطني للرصد الجوي‏ التونسي قال عبر صفحته بمنصة شركة فيسبوك الأمريكية، مساء الأربعاء، إن البلاد ستشهد "طقسا باردا وأحيانا كثيف السحب مع أمطار متفرقة بالشمال حيث تكون مؤقتا رعدية قرب السواحل ومحليا غزيرة خاصة بأقصى الشمال الغربي(على الحدود من الجزائر) وسحب عابرة ببقية الجهات.

وتتراوح الحرارة ليلا بين 03 و07 درجات بالمناطق الشمالية الغربية والوسط، وبين 08 و11 درجة ببقية المناطق، وفق المصدر ذاته.

كما يتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي، تواصل تساقط الأمطار الخميس، خاصة في المناطق الساحلية الشمالية، مع احتمال أن تكون غزيرة بأقصى الشمال الغربي.

وبحسب خريطة تفاعلية على موقعه الإلكتروني، فإن درجات الحرارة الدنيا قد تنزل الخميس إلى 5 درجات، على غرار ولاية الكاف الحدودية مع الجزائر.

ـ ثانيا: طقس مستقر نسبيا

** قطر

أفادت الأرصاد القطرية، في حسابها بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، مساء الأربعاء، بأن البلاد شهدت "سحب متفرقة في البداية مع طقس بارد نسبياً مع غبار عالق إلى ضباب خفيف ليلا".

وتوقعت أن تشهد البلاد "غبارا عالقا وضبابا خفيفا على بعض المناطق وطقس ا باردا ليلا مع بعض السحب نهارا".

** السعودية

نشر المركز الوطني للأرصاد، في حسابه عبر منصة إكس، مساء الأربعاء، سلسلة إنذارات صفراء (منخفضة)، بأن مناطق عدة منها مكة المكرمة ستشهدها ضبابا وأمطار خفيفة.

لكن المملكة، حسب تحذير سابق للمركز في 23 نوفمبر الجاري، قد تشهد حتى الجمعة، فرص لجريان سيول وتساقط برد كما حدث الثلاثاء.

** مصر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان مساء الأربعاء، من تكون ضباب من الساعة 3 فجر الخميس حتى 9 صباحا بالتوقيت المحلي على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة (شرق) وشمال الصعيد (جنوب) ووسط سيناء (شرق) وقد تكون كثيفة أحيانا ً على بعض الطرق.

ونبهت إلى احتمال تكون فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحياناً على بعض المناطق، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية.

** العراق

أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية، في بيان الأربعاء، عن توقعات بتساقط للأمطار وتصاعد للغبار وانخفاض في درجات الحرارة.

ولفتت إلى أن الخميس سيكون الطقس صحواً على العموم، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س تنشط خلال النهار إلى (30-40) كم/س في المنطقة الوسطى مُسببة تصاعد الغبار فيها.

** سوريا

نبهت لمديرية العامة للأرصاد الجوية في بيان مساء الأربعاء، أن حالة استقرار بالطقس تسود البلاد خلال اليومين القادمين نتيجة تأثر البلاد بمرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كافة، محذرة من تشكل الضباب في الصباح الباكر.

** فلسطين

توقعت الأرصاد الجوية الفلسطينية عبر موقعها الإلكتروني أن يكون جو الخميس صافيا وجافا و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل.

وشهدت فلسطين الثلاثاء حالة من عدم الاستقرار الجوي مصحوبًة بأمطار غزيرة ورياح نشطة.