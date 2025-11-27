وزير المالية: تكلفة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تجاوزت 22 مليار جنيه

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن تكلفة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تجاوزت 22 مليار جنيه، مؤكدًا أن صعيد مصر يستحق الأفضل في المستقبل.

جاء ذلك خلال كلمته، صباح الخميس، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني رفيع المستوى بعنوان «إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر».

وأوضح أنه شهد المشروع منذ أن بدأ كفكرة، خلال عمله كنائب لوزير المالية، مشيرًا إلى أن المشروع نجح نتيجة عمل جبار خلال السنوات الماضية.

ولفت إلى أن بناء قدرات مؤسسية وأفراد أكبر مكسب من المشروع، موضحًا أن المشروع تمت إدارته بشكل كامل بفريق مصري.

وأكد أن المشروع مثال جيد لتوطين التنمية والتوسع فيها، وتم تنفيذه بشراكة حقيقية وقوية بين القطاع الخاص والحكومي.

ويشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، المؤتمر الوطني رفيع المستوى بعنوان «إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر»، والذي تنظمه وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع عدد من الوزارات، وبالشراكة مع مجموعة البنك الدولي.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 300 من الوزراء والقيادات والمسئولين والخبراء من داخل مصر وخارجها، بما يشمل ممثلي الوزارات والمحافظات، ومؤسسات التمويل الدولية، والمنظمات الأممية، والقطاع الخاص، والخبراء الوطنيين والدوليين، وذلك بهدف بحث سبل تعزيز الشراكات ودعم مسار اللامركزية والتنمية المحلية المستدامة.