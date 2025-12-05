نواف سلام: السلام مع إسرائيل يمكن أن تتبعه علاقات اقتصادية

قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الأربعاء، إن السلام الدائم مع إسرائيل يمكن أن يمهد الطريق لتطبيع العلاقات وإقامة روابط اقتصادية، لكن تلك الأمور لا تزال بعيدة المنال في ظل التوتر الحالي.

وعندما سُئل عن تصريحات صادرة عن إسرائيل بأنها تأمل في بناء علاقات وتعاون اقتصادي مع لبنان، رد سلام قائلا: "ستكون (المحادثات) الاقتصادية جزءا من التطبيع، والتطبيع سيتبع السلام، ولا يمكن أن يسبقه"، وفقاً لوكالة رويترز.

وقال سلام، إنه يجب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر 2024 تنفيذيا كاملا قبل النظر في اتخاذ خطوات أخرى، موضحا أن على إسرائيل سحب قواتها ووقف الغارات الجوية وأن على حزب الله نزع سلاحه بالكامل.

وترفض جماعة حزب الله التخلي عن ترسانة أسلحتها بالكامل، لكن سلام قال إنها وافقت على اتفاق وقف إطلاق النار الذي يؤكد حصر السلاح في يد الدولة.

وأضاف سلام: "يجب أن يفي حزب الله بالتزاماته".