الشرطة الأمريكية: مقتل شخص في إطلاق نار بقاعة طعام في فندق وكازينو في واشنطن

قالت الشرطة الأمريكية، إن رجلا قُتل اليوم الأربعاء في إطلاق نار في قاعة الطعام في فندق وكازينو "إم جي إم ناشونال هاربور" في ضواحي ماريلاند بواشنطن.

ويعمل المحققون، على تحديد ملابسات الجريمة، وقال جورج نادر قائد شرطة مقاطعة برنس جورج في مؤتمر صحفي، إنهم يبحثون عن مطلق النار الذي تم تصويره بالفيديو.

وقال نادر، إن عناصر الشرطة استجابوا لبلاغ عن إطلاق نار قبل الظهر بقليل وعثروا على ضحية واحدة، وهو رجل وقد لقي حتفه. وأوضح أن إطلاق النار لم يكن عشوائيا.

وأضاف أن مطلق النار ذهب إلى قاعة الطعام للبحث على الضحية، الذي كان يطلب الطعام عندما ظهر المشتبه به وفتح النار..ولم يتبادل مطلق النار والضحية أي كلمات قبل إطلاق النار.

ويعتقد المحققون أن مطلق النار فر في سيارة.. وتم إغلاق المدارس حتى تتأكد الشرطة أن المشتبه به لم يكن يتحرك على قدميه في المنطقة، وفقا لنادر الذي أكد أنه لا يوجد خطر على المنطقة.