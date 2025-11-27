سلطات هونج كونج: ارتفاع عدد قتلى حريق اندلع بمجمع سكني إلى 55

أعلنت السلطات في هونج كونج اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى الحريق الهائل الذي اندلع في مجمع سكني إلى 55.

وأضافت أنه تم العثور على 51 شخصا متوفيا في موقع الحادث، ما يرفع إجمالي عدد القتلى إلى 55، بينهم أربعة تم نقلهم إلى المستشفى.

ومن جانبها، أفادت هيئة المستشفيات في المدينة بإصابة أكثر من 70 شخصا، يعاني الكثير منهم من حروق ومشاكل بسبب استنشاق الدخان الناتج عن الحريق.

ولليوم الثاني على التوال، لا يزال رجال الإطفاء يكافحون لإخماد أحد أكثر الحرائق الدموية التي شهدتها هونج كونج مؤخرا، بعدما غطى لون الدخان الأسود العديد من الأبراج الشاهقة.

وقال رجال الإطفاء إن العملية قد تستمر حتى مساء اليوم الخميس، على الأقل.