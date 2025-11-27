غارات إسرائيلية وعمليات نسف في غزة ورفح وخان يونس

• تركز نسف المباني في حي التفاح بمدينة غزة وبني سهيلا بخان يونس ومناطق شرقي رفح، وفق شهود عيان للأناضول

شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية، فجر الخميس، في المناطق التي يحتلها شرقي مدينة غزة وفي خان يونس ورفح جنوبي القطاع، تزامنا مع عمليات نسف لمبانٍ سكنية.

ونقل مراسل الأناضول عن مصادر محلية أن مقاتلات إسرائيلية شنت عدة غارات على حي التفاح شرقي مدينة غزة، في حين نفذ الجيش عمليات نسف لمبان في تلك المنطقة، تردد صداها في أنحاء واسعة من المدينة.

وفي خان يونس، أفاد شهود عيان للأناضول بوقوع غارات إسرائيلية وعمليات نسف لمبان سكنية في بلدة بني سهيلا شرقي المدينة، وفي مناطق أخرى شرقي مدينة رفح.

كما شهدت تلك المناطق إطلاق نار مكثف من الطيران المروحي والآليات الإسرائيلية القريبة منها.

ولم يُعرف على الفور إن كان القصف الإسرائيلي خلف قتلى أو مصابين فلسطينيين.

وتشهد تلك المناطق، التي يمنع الفلسطينيون من الوصول إليها، عمليات قصف ونسف بشكل يومي منذ أسابيع.

وتوصلت حركة "حماس" وإسرائيل لاتفاق وقف إطلاق نار بوساطة مصر وقطر وتركيا ورعاية أمريكية، ودخلت مرحلته الأولى حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.

ومنذ ذلك التاريخ، خرقت إسرائيل الاتفاق مئات المرات، وقتلت أكثر من 342 فلسطينيا، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة السبت.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، واستمرت عامين بدعم أمريكي، وخلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني، ونحو 171 ألف مصاب، وألحقت دمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.