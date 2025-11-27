 تقرير الطب الشرعي: التسمم الكيميائي أودى بحياة الأسرة الألمانية في إسطنبول - بوابة الشروق
الخميس 27 نوفمبر 2025 12:51 م القاهرة
تقرير الطب الشرعي: التسمم الكيميائي أودى بحياة الأسرة الألمانية في إسطنبول

إسطنبول - (د ب أ)
نشر في: الخميس 27 نوفمبر 2025 - 12:16 م | آخر تحديث: الخميس 27 نوفمبر 2025 - 12:16 م

أكدت السلطات التركية، اليوم الخميس، أن التسمم الكيميائي هو سبب وفاة أسرة ألمانية مطلع هذا الشهر في إسطنبول.

وقال الإدعاء، إن تقرير الطب الشرعي خلص إلى أن سبب وفاة الأسرة المؤلفة من أربعة أشخاص كان مبيدا حشريا يستخدم للقضاء على الحشرات في الفندق الذي كانت تقيم فيه الأسرة.

ولم تظهر دلالات على تعرض الأسرة لتسمم غذائي، وهو ما تم الاشتباه به في البداية، عقب إصابة الأسرة، ذات الجذور التركية، بالإعياء أثناء قضاء عطلة في إسطنبول منتصف الشهر الجاري.

وجرى إلقاء القبض على 6 أشخاص خلال التحقيقات، بينهم مالك الفندق ومالك شركة مبيدات حشرية، اللذان مازالا قيد الاحتجاز.

