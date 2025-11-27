الوطنية للانتخابات تفحص تظلمات مرشحين المرحلة الثانية من انتخابات النواب

بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، فحص التظلمات التي قدمها عدد من المرشحين على قرارات اللجان العامة بمحافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

وتسلمت الهيئة محاضر الحصر العددي من اللجان العامة لأصوات المصريين بالداخل في المرحلة الثانية لانتخابات النواب 2025، والتي أجريت في 13 محافظة بداخل 73 دائرة انتخابية.

وتعكف الهيئة الوطنية للانتخابات على فحص ومطابقة الحصر العددي بالمحاضر والأصوات الموجود داخل اللجان فيما بدأت الهيئة بضم أصوات المصريين بالخارج بعد استلام محاضر الحصر من القنصليات والسفارات الخارجية تمهيدا لإعداد النتيجة النهائية.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات 3 أيام تشمل تقديم التظلمات على الحصر العددي وقرارات اللجان العامة، وفحص التظلمات أمام مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والفصل فيها، وإبلاغ المتظلمين بقرارات الهيئة، تمهيدا لإعلان النتيجة في 2 ديسمبر المقبل.

وأعلن المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن تلقي غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات 221 شكوى عبر الخط الساخن الذي أعدته الهيئة لتلقي الشكاوى على مدار يومي التصويت من بينهم 117 شكوى في اليوم الثاني.

ونوه بنداري إلى أن الشكاوي تراوحت بين 6 شكاوى عدم سماح للمندوبين بالدخول، و8 شكاوى عدم الإدراج بقواعد بيانات الناخبين، و7 شكاوى تتعلق بالتسكين بالتقريب من محل الإقامة ، و 51 شكوى بالعملية الانتخابية داخل اللجان ، و5 شكاوى لرؤساء اللجان الفرعية للدعم ، و شكوى رشوة انتخابية عبر الخط الساخن.، و22 شكوى توجيه ناخبين، وشكوتان تجميع ناخبين بتصويت جماعي و 10 شكاوى تكدس، و5 أشياء أخرى من داخل غرفة العمليات .

وأكد بنداري أن جميع الشكاوى تم التعامل معها فور وصولها للهيئة الوطنية وحلها مباشرة وإعداد مذكرات بها ورفعها للجهات المختصة لاتخاذ اللازم.

وتابع بنداري أن الغرفة تلقت أيضا 46 شكوى من غرف عمليات الأحزاب السياسية بعد التسيق والربط المباشر بينها وبين الهيئة على مدار يومين انتخابات المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب 2025.

وشدد بنداري على أن جميع الأرقام التي ستعلن على السوشيال ميديا أو يتم تداولها حاليا ما هي إلا نتيجة للحصر العددي للجان الفرعية والتي تسلم نسخة منها للمرشح بنفسه أو وكيله إذا طلب ذلك وليست نتيجة نهائية يعتمد عليها، مطالبا بعدم تداول الأرقام على أنها نتيجة أساسية.

وأجريت الانتخابات بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 نوفمبر، في 13 محافظة تضم 73 دائرة انتخابية، يتنافس فيها بالنظام الفردي 1316 مرشحًا للفوز ب141 مقعدا، بالإضافة إلى القوائم المخصصة لقطاعي القاهرة ووسط وجنوب الدلتا وشرق الدلتا.

وتشمل محافظات المرحلة الثانية: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، وشمال سيناء، بواقع 5287 لجنة فرعية موزعة على الدوائر المختلفة.

وبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الداخل نحو 34 مليون مواطن. وقد خُصص 142 مقعدًا لنظام القائمة في القطاعين المشار إليهما، حيث تخوض المنافسة قائمة واحدة هي «القائمة الوطنية من أجل مصر».