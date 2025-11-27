رئيس قطاع الشئون الأمنية بمجموعة شركات ميرسك: لا يمكن الاستغناء عن قناة السويس أو استبدالها

استقبل السفير أبو بكر حفني محمود، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، رئيس قطاع الشئون الأمنية بمجموعة شركات «ميرسك» للنقل البحري ميكائيل راسموسن.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، شهد اللقاء تبادلًا للرؤى حول تحسن الأوضاع في منطقة البحر الأحمر عقب التوصل لاتفاق إنهاء الحرب في غزة، وهو ما انعكس إيجابيًا على حركة الملاحة في قناة السويس.

وأشاد نائب الوزير بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع الجانبين، معربًا عن تطلع الحكومة المصرية لاستئناف شركة «ميرسك» عملياتها في البحر الأحمر بكامل طاقتها.

من جانبه، أكد ممثل الشركة على الدور المحوري للقناة باعتبارها شريانًا أساسيًا للتجارة الدولية، مشدداً على «أهميتها التي لا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها».

كما استعرض ممثل ميرسك خطط المجموعة خلال الفترة المقبلة لتوسيع نطاق الشراكة، مشيرًا إلى اعتزامها الانخراط في عدد من المشروعات التنموية في مصر.

وأعرب عن ترحيبه بالعمل في إطار مبادرة StREAM للتنمية الاقتصادية لدول البحر الأحمر، التي أطلقها وزير الخارجية في أكتوبر ٢٠٢٥، خلال منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.