بابا الفاتيكان يصل تركيا في أول رحلة خارجية له

وصل بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر اليوم الخميس إلى تركيا في أول رحلة خارجية له، لينفذ بذلك خطط البابا فرنسيس الراحل بالاحتفال بذكرى ارثوذكسية مهمة، كما يحمل رسالة سلام إلى المنطقة في وقت حاسم بالنسبة لجهود إنهاء الحرب في أوكرانيا وتخفيف التوترات في الشرق الأوسط.

وقد هبطت طائرة البابا في مطار أنقرة الدولي.

ومن المقرر أن يلتقى بابا الفاتيكان لاحقا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويلقي كلمة أمام أفراد السلك الدبلوماسي.

وبعد ذلك سوف يتوجه البابا إلى إسطنبول، حيث سيحضر لقاءات مسكونية وحوارات بين الأديان لمدة ثلاثة أيام، بعدها سيغادر إلى لبنان.