 بابا الفاتيكان يصل تركيا في أول رحلة خارجية له - بوابة الشروق
الخميس 27 نوفمبر 2025 12:52 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

كمشجع زملكاوي.. برأيك في الأنسب للإدارة الفنية للفريق؟
النتـائـج تصويت

بابا الفاتيكان يصل تركيا في أول رحلة خارجية له

أنقرة - (أب)
نشر في: الخميس 27 نوفمبر 2025 - 12:08 م | آخر تحديث: الخميس 27 نوفمبر 2025 - 12:08 م

وصل بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر اليوم الخميس إلى تركيا في أول رحلة خارجية له، لينفذ بذلك خطط البابا فرنسيس الراحل بالاحتفال بذكرى ارثوذكسية مهمة، كما يحمل رسالة سلام إلى المنطقة في وقت حاسم بالنسبة لجهود إنهاء الحرب في أوكرانيا وتخفيف التوترات في الشرق الأوسط.

وقد هبطت طائرة البابا في مطار أنقرة الدولي.

ومن المقرر أن يلتقى بابا الفاتيكان لاحقا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويلقي كلمة أمام أفراد السلك الدبلوماسي.

وبعد ذلك سوف يتوجه البابا إلى إسطنبول، حيث سيحضر لقاءات مسكونية وحوارات بين الأديان لمدة ثلاثة أيام، بعدها سيغادر إلى لبنان.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك