وزير الشباب والرياضة يستقبل سفير دولة قطر لبحث التعاون المشترك

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السفير جاسم بن عبد الرحمن آل ثاني سفير دولة قطر بالقاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الشباب والرياضة، بحضور السيدة مريم الشيبي الوزير المفوض بالسفارة، ولفيف من قيادات الوزارة.

وخلال اللقاء، رحب الدكتور أشرف صبحي بالسفير القطري، مؤكدًا حرص مصر على توسيع مجالات التعاون مع دولة قطر في المشروعات والفعاليات الشبابية والرياضية.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن قانون الرياضة الجديد أسهم في توسيع نطاق الاستثمار الرياضي داخل مصر، وفتح الباب أمام مختلف أنواع الاستثمار، بما في ذلك إنشاء شركات الخدمات الرياضية، ليصبح القطاع أكثر جذبًا وانفتاحًا أمام الشراكات الإقليمية والدولية.

وشهد اللقاء نقاشًا موسعًا حول المبادرات المقترحة للعمل عليها خلال الفترة المقبلة، وآليات المشاركة في الفعاليات الإقليمية، بما يسهم في تطوير مسارات التعاون المشترك بين البلدين.

كما تسلم وزير الشباب والرياضة دعوة رسمية من السفير لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العرب على استاد البيت الدولي بمدينة الخور، تأكيدًا على خصوصية العلاقات بين الجانبين وحرص دولة قطر على توسيع مشاركتها مع مصر في المحافل الرياضية الكبرى.

من جانبه، أكد السفير جاسم بن عبد الرحمن آل ثاني عمق الروابط التي تجمع البلدين، مشيدًا بالتطور الملحوظ في قطاعي الشباب والرياضة داخل مصر، معرباً عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون في شتى المجالات، وخاصة في البرامج والفعاليات الموجهة للشباب، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التواصل بين الشعبين.