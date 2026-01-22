الأمين العام للناتو: ما زال هناك الكثير من العمل المطلوب بشأن جرينلاند

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته إنه "ما زال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به" بين الأطراف المعنية بالنزاع حول السيطرة على جرينلاند، الجزيرة شبه ذاتية الحكم التابعة للدنمارك.

وأوضح روته، في تصريحات لشبكة فوكس نيوز الأمريكية، أنه والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفقا، خلال محادثات على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، على ضرورة حماية منطقة القطب الشمالي بشكل مشترك.

وأضاف الأمين العام للناتو أن الولايات المتحدة ستواصل محادثاتها مع جرينلاند والدنمارك، بما في ذلك ما يتعلق بمنع روسيا والصين من الوصول إلى اقتصاد جرينلاند.

ووصف روته المحادثات بأنها أسفرت عن نتائج "جيدة جدا"، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب إنجازه".

وقال إن الجانبين اتفقا على بحث ما يمكن أن يقدمه حلف الناتو بشكل جماعي لضمان أمن منطقة القطب الشمالي بأكملها، مؤكدا الحاجة إلى اتخاذ إجراءات برية وبحرية وجوية لحماية ما وصفه بأنه جزء مهم من العالم ومن أراضي الحلف.

وعند سؤاله عما إذا كان إطار العمل لاتفاق محتمل بشأن جرينلاند، الذي أعلن عنه ترامب في وقت سابق، ينص على بقاء الجزيرة القطبية شبه ذاتية الحكم تحت السيادة الدنماركية، قال روته إن "هذا الموضوع لم يُطرح مجددا في محادثاتي الليلة".

وأضاف أن التركيز انصب على حماية جرينلاند.

وكان ترامب قال في وقت سابق إن اجتماعه مع روته أسفر عن التوصل إلى إطار عمل لاتفاق مستقبلي بشأن جرينلاند ومنطقة القطب الشمالي بأكملها.

كما ذكر الرئيس الأمريكي أنه لن يفرض في نهاية المطاف رسوما جمركية عقابية على الدول الأوروبية الداعمة للدنمارك، وذلك بعد أيام من تهديده بذلك.

وكان روته أكد في وقت سابق تصريحات ترامب بشأن وجود إطار عمل لاتفاق محتمل حول جرينلاند، لكنه قال إنه لا يرغب في تقديم أي تفاصيل إضافية.