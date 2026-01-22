آلاف يشاركون في تظاهرات مؤيدة للأكراد في أنحاء ألمانيا

شارك عدة آلاف من الأشخاص في تظاهرات مؤيدة للأكراد في مختلف أنحاء ألمانيا مساء الأربعاء، بحسب الشرطة، وذلك على خلفية الاشتباكات بين قوات يقودها الأكراد والقوات الحكومية في سوريا.

وقالت الشرطة إن نحو 2000 شخص تجمعوا في مدينة هامبورج دعما لحماية الأكراد في شمال وشرق سوريا.

وفي برلين، سار متظاهرون من بوابة براندنبورج باتجاه بوتسدامر بلاتس، وقدرت الشرطة عدد المشاركين بنحو 1000 شخص.

أما في هانوفر، فقدر مراسلون في الموقع عدد المشاركين بنحو 2000 شخص، بينما قدرت الشرطة العدد بحوالي800. وأفاد متحدث باسم الشرطة بوقوع حوادث متفرقة شملت استخدام ألعاب نارية.

وفي بريمن، قدرت الشرطة مشاركة نحو 2300 شخص، بعضهم غطوا وجوههم، وفق ما أفاد به مراسل لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

كما نُظمت تظاهرات مؤيدة للأكراد في مدن فرانكفورت وكاسل وفولدا، وتم نشر أعداد كبيرة من عناصر الشرطة لمراقبة الاحتجاجات.

وكانت قد اندلعت اشتباكات خلال تظاهرات مؤيدة للأكراد في شتوتجارت وهانوفر يوم الثلاثاء، حيث تعرض أفراد من الشرطة لهجمات بزجاجات ومواد نارية.

وتجدد القتال مطلع هذا العام في سوريا بين قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم داعش، وبين القوات الحكومية.

وتركزت المعارك حول النفوذ والسيطرة على السلطة والأراضي في شمال وشرق سوريا.

وعلى الرغم من إعلان وقف لإطلاق النار رسميا، يقول منتقدون إن الهجمات على المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد ما زالت مستمرة.





